Стали известны участники второго этапа Гран-при России в Красноярске

22 октября, 16:25
Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников второго этапа Гран-при России. Турнир пройдет с 29 октября по 3 ноября.
Мужчины: Матвей Ветлугин, Александр Мельников, Андрей Мозалев, Михаил Полянский, Даниил Самсонов, Илья Строганов, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Данил Федосимов, Дамир Черипка, Тимофей Шелковников.
Женщины: Софья Акатьева, София Буза, Софья Важнова, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Казакевич, Анна Ляшенко, Мария Пулина, Алина Телегина, Александра Чаткина, Елена Черникова.
Пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анна Москалева/Артем Родзянов, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков, Таисия Щербинина/Артем Петров.
Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Анна Щербакова/Егор Гончаров.