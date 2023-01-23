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Гран-при России

Сегодня, 17:32

Стало известно, почему финал «Гран-при России» по фигурному катанию перенесли в Санкт-Петербург

Мария Гусева
Фигурное катание.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) опасалась, что в Сочи не удастся привлечь большое количество зрителей на финал «Гран-При России», поэтому было принято решение перенести турнир в Санкт-Петербург, сообщает «РБ Спорт».

В конце октября в Сочи проходил второй этап «Гран-При», который назывался «Бархатный сезон». Трибуны стадиона «Айсберг» не заполнялись и на треть.

В Санкт-Петербурге в начале декабря прошел чемпионат России по прыжкам. На турнире наблюдалась значительно более высокая посещаемость.

Финал «Гран-При России» пройдет с 3 по 5 марта во Дворце спорта «Юбилейный».

Источник: РБ Спорт
Фигурное катание
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