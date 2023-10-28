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Гран-при России

Сегодня, 17:02

Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Александра Степанова и Иван Букин.
Фото ФФККР
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Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на третьем этапе серии «Гран-при России» в Красноярске. Они набрали 87,26 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,61 балла), Аннабель Морозова и Игорь Еременко — третьи (76,13).

Произвольный танец дуэты представят в воскресенье, 29 октября.

«Гран-при России», 3-й этап
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,26

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,61

3. Аннабель Морозов/Игорь Еременко — 76,13

Александра Степанова/ Иван Букин
Аннабель Морозов / Игорь Еременко
Елизавета Шанаева / Павел Дрозд
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