Степанова и Букин лидируют после ритм-танца на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Сегодня, 17:02
Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на третьем этапе серии «Гран-при России» в Красноярске. Они набрали 87,26 балла.
Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (79,61 балла), Аннабель Морозова и Игорь Еременко — третьи (76,13).
Произвольный танец дуэты представят в воскресенье, 29 октября.
«Гран-при России», 3-й этап
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Александра Степанова/Иван Букин — 87,26
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79,61
3. Аннабель Морозов/Игорь Еременко — 76,13