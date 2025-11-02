Видео
2 ноября, 14:35

Степанова и Букин рассказали, каково возвращаться на соревнования спустя 11 месяцев

Ана Горшкова
Корреспондент

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали возвращение на лед после долгого отсутствия на соревнованиях.

2 ноября Степанова и Иван выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России в Красноярске. Последний раз они выступали в декабре 2024 года на чемпионате России.

Букин: «Скажу по контрольным прокатам — очень жалко, что не получилось там принять участие, хотелось бы выступить до начала Гран-при. Прокаты программ перед судьями и зрителями — это важно. Это дает уверенность. Сегодня мы прокатали хороший тренировочный прокат, но знаем недоработки, что хотели бы улучшить. Не могу сказать, что это был какой-то удачный прокат, обычный прокат. Наверное, потому что первый старт скомканный».

Ритм-танец танцевального дуэта поставлен под песни Майкла Джексона.

Степанова: «Мы старались избегать прямого отношения к Майклу Джексону, мы не пересматривали его танцы, характерные движения. Есть немного нюансов, мы как-то решили не делать. Решили по другому пути идти, мне кажется, это должно быть очень интересно».

Произвольный танец дуэты представят в понедельник, 3 ноября. Начало — в 10.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
