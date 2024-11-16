Степанова и Букин стали первыми в ритм-танце на четвертом этапе «Гран-при России»

Дуэт Александры Степановой и Ивана Букина лидирует после ритм-танца на четвертом этапе «Гран-при России» в Москве.

Судьи оценили прокат фигуристов в 85,67 балла.

На второй строчке расположились Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые набрали 83,08 балла. Третьими идут Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (75,68).

Спортсмены выступят с произвольным танцем в воскресенье, 17 ноября.

Гран-при России. Москва

Ритм-танец, топ-6

1. Александра Степанова — Иван Букин — 85,67

2. Ирина Хавронина — Девид Нарижный — 83,08

3. Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов — 75,68

4. Софья Тютюнина — Матвей Грачев — 74,94

5. Милана Кузьмина — Дмитрий Студеникин — 74,14

6. Анна Коломенская — Артем Фролов — 73,60