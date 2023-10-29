Степанова и Букин выиграли третий этап «Гран-при России» в Красноярске

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.

За произвольную программу они получили 128,01 балл. По сумме двух выступлении Степанова и Букин набрали 215,27 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (196,12 балла), Екатерина Миронова и Евгений Устенко — третьи (182,96).

Отметим, что пара Аннабель Морозов и Игорь Еременко снялись с произвольного танца по медицинским показаниям.

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

«Гран-при России», 3-й этап

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин — 128,01 балла

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 116,51

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 111,54

Итоговое положение

1. Александра Степанова/Иван Букин — 215,27 балла

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 196,12

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 182,96