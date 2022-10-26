Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:32

Тамара Москвина считает, что Бойкова и Козловский здорово выступят на «Гран-при России» в Сочи

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

Заслуженный тренер России Тамара Москвина поделилась ожиданиями от выступления своих подопечных Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Они сейчас очень хорошо готовы, повысили сложность прыжкового содержания в короткой и произвольной программах. У них две новые программы. Я считаю, что они выступят здорово», — приводит слова Москвиной Metaratings.ru.

Второй этап «Гран-при России» пройдет в Сочи с 28 по 30 октября. Пары представят свои короткие программы 29 октября, а произвольные — 30 октября.

На первом этапе «Гран-при России» в Москве победила пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

Источник: https://metaratings.ru/news/tamara-moskvina-schitayu-chto-boykova-i-kozlovskiy-zdorovo-vystupyat-v-sochi-1395638/
Фигурное катание
Тамара Москвина
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Судьи допустили ошибки при оценке учеников группы Тутберидзе на первом этапе «Гран-при России»