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Гран-при России

Сегодня, 19:18

Тарасова и Морозов хотят продолжить карьеру

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали свое выступление в финале «Гран-при России» и заявили, что намерены продолжить карьеру.

— В произвольной были две ошибки, в принципе, не новые, — заявил Морозов. — После Олимпиады — то хороший старт, то не очень. Бывают такие прокаты. Короткая вчера была достойной, нам самим понравилась. Катали с настроением. Год назад здесь был чемпионат России, примерно на тех же позициях собрались. Хотим отметить, что в прошлом году был так же полный зал, и зрители очень сильно поддерживали, особенно питерские пары. На нас было поменьше оваций (улыбается). Есть определенные желания, которые выстроятся в планы. Сейчас плана нет, должны закончить сезон, еще шоу-программы. Желание продолжать карьеру есть.

Тарасова и Морозов заняли третье место в финале «Гран-при России», фигуристы набрали 225,81 балла по сумме двух программ. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,74), на второй строчке — Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01).

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