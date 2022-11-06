Тарасова и Морозов победили на этапе «Гран-при России» в Казани в парном катании

Сегодня, 17:15
Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе «Гран-при России» в Казани в парном катании.
Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе (157,56 балла) и стали лучшими по сумме двух прокатов (236,36).
Второе место заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (224,95), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (214,31).
Фигурное катание
«Гран-при России»
3-й этап
Сочи
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 157,56 балла
2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 147,02
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 137,80
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,36
2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 224,95
3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 214,31