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Гран-при России

Сегодня, 17:15

Тарасова и Морозов победили на этапе «Гран-при России» в Казани в парном катании

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу на этапе «Гран-при России» в Казани в парном катании.

Спортсмены показали лучший результат в произвольной программе (157,56 балла) и стали лучшими по сумме двух прокатов (236,36).

Второе место заняли Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (224,95), на третьей строчке — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (214,31).

Фигурное катание

«Гран-при России»

3-й этап

Сочи

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 157,56 балла

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 147,02

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 137,80

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 236,36

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 224,95

3. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов — 214,31

Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова
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