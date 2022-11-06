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Гран-при России

Сегодня, 17:27

Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда на этапе «Гран-при России» в Казани

Иван Шитик
Корреспондент
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Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов превзошли мировой рекорд в произвольной программе на этапе «Гран-при России» в Казани.

За свое выступление они получили 157,56 баллов и победили в соревнованиях среди спортивных пар.

Официальный мировой рекорд также принадлежит россиянам — Анастасия Мишина и Александр Галлямов набирали 157,46 баллов.

Отметим, что достижение Тарасовой и Морозова не будет учтено, так как эти оценки они получили на внутренних соревнованиях. ISU не признает мировыми рекордами результаты, показанные на национальных турнирах.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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