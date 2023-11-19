Тарасова назвала Гуменника одним из лучших фигуристов страны

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о победе Петра Гуменника на пятом этапе серии «Гран-при России» в Самаре.

«Я оцениваю его выступление очень высоко. Он и на прошлых соревнованиях короткую программу откатал блестяще. А сейчас и короткую, и произвольную. Он произвел на меня хорошое впечатление. Петр очень повзрослел. Стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших», — сказала Тарасова «СЭ».

21-летний спортсмен набрал 300,66 баллов по итогам короткой и произвольной программ и побил рекорд Михаила Коляды (300,44) по сумме баллов во внутренних стартах. Вторым стал Роман Савосин (288,46 баллов), а третьим — Александр Самарин (263,21).