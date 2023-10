Тарасова назвала неожиданной победу Савосина в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Уфе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Романа Савосина в короткой программе на первом этапе «Гран-при России» в Уфе.

«Меня очень удивила победа Савосина. Он два года нигде не выступал, поэтому его победа неожиданна для всех. Другие наошибались, но Роман сделал свое дело, сделал очень хорошо, с двумя четверными, мы его поздравляем. Пока делать какие-то выводы рано, впереди произвольная программа», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

23-летний Савосин набрал 100,89 балла. Он выступил с прокатом под You Raise Me Up Джоша Гробана. Второе место занял Евгений Семененко, набравший 97,74 балла. Тройку лучших замкнул Андрей Мозалев (97,14 балла).

Фигуристы выступят с произвольными программами 15 октября.