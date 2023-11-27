Тарасова оценила результаты Валиевой на «Гран-при России»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила результаты Камилы Валиевой.

«Валиева пока ищет свою оптимальную форму. Невозможно всегда катать чисто с элементами ультра-си. Уровень ее мастерства позволяет выигрывать, катаясь не на максимум. Это тоже надо уметь. Потом, не каждый взрослый человек выдержит то, через что сейчас проходит Валиева. Она еще всем все докажет», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

17-летняя Валиева выиграла этап российской серии «Гран-при» в Москве, набрав 226,22 балла по сумме двух программ. Второй стала Вероника Яметова с результатом 212,75 балла. Софья Муравьева замкнула тройку лидеров (210,25).

До этого на этапе «Гран-при России» в Казани Валиева показала итоговый четвертый результат.