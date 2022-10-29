Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 17:54

Тарасова оценила выступление Петросян на «Гран-при» в Сочи

Виктория Кравченко
Telegram Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Аделии Петросян в короткой программе на втором этапе «Гран-при России в Сочи».

«Аделия [Петросян] каталась хорошо, но пока эмоций никаких не вызвала. Сделала тройной аксель уникально, молодец. Есть несколько девочек, которые пытались, но их на одной руке пересчитать можно. Это уникальный прыжок, он и для мальчиков уникальный», — цитирует Тарасову ТАСС.

Сегодня, 29 октября, Петросян набрала 78,92 балла и лидирует после короткой программы на этапе «Гран-при России» в Сочи.

Фигуристки представят произвольные программы в воскресенье.

Источник: https://tass.ru/sport/16193591
Аделия Петросян
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
Американская фигуристка жалуется на эмоциональное насилие. Фанат намекнул на ее лишний вес
Россия приостановила реализацию зерновой сделки на неопределенный срок
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Чтоб не на жопу плюх». Ученица Тутберидзе рассказала об отношении к сюрпризам

Второй этап «Гран-при» России: результаты 29 октября