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Гран-при России

Сегодня, 14:54

Тарасова оценила выступление Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Елезаветы Туктамышевой на шестом этапе «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.

«Как оценю выступление Туктамышевой? Я оцениваю как два выдающихся выступления», — сказала Тарасова «СЭ».

Спортсменка показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Татьяна Тарасова
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