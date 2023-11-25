Тарасова положительно оценила прокат Валиевой в Москве: «Камила заслуженно получила свои оценки»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлении олимпийской чемпионки Камилы Валиевой на шестом этапе «Гран-при России» в Москве.

«Очень хороший прокат. Не вижу никаких в ней серьезных недостатков. Очень хорошее исполнение. Она внимательно катала и заслуженно получила свои оценки. Очень рада за нее», — сказала Тарасова «СЭ».

17-летняя спортсменка получила 81,27 балла за свой прокат. Второй стала Софья Муравьева, набравшая 76,67 балла. Третий результат у Вероники Яметовой (70,67).