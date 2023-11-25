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Гран-при России

Сегодня, 17:35

Тарасова — о прокате Кондратюка: «Он сегодня похож на себя прежнего»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» высказалась о выступлениях мужчин в короткой программе на шестом этапе «Грани-при России» в Москве.

«Ветлугин откатался просто изумительно. Сделал все элементы, катался самозабвенно. Поздравляю его пока с короткой», — сказала Тарасова «СЭ».

Также Тарасова высказалась о не засчитанном вращении олимпийского чемпиона Марка Кондратюка.

«Он не достоял обороты. Это ошибка, за которую идет большой съем. Все мы считаем обороты на тренировках. Он же не специально это сделал, просто ошибся. Но он сегодня похож на себя прежнего», — добавила Тарасова.

Первое место в короткой программе занял Матвей Ветлугин (99,02), вторым стал Даниил Самсонов (95,34), третий результат у Владислава Дикиджи (94,48).

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова
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