Тарасова посоветовала Загитовой никого не слушать при выборе парня

Сегодня, 09:45
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала совет по выбору молодого человека, который Тамара Москвина дала Алине Загитовой.
Во время третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске Москвина в шутку предложила 22-летней фигуристке купить линейку, чтобы выбрать себе парня.
«Я бы посоветовала Алине при выборе молодого человека не слушать никого и никогда. Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — цитирует Тарасову РИА Новости.
Загитова является чемпионкой Олимпийских игр-2018. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор участвует в ледовых шоу, а также работает ведущей.