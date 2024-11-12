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Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 09:45

Тарасова посоветовала Загитовой никого не слушать при выборе парня

Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала совет по выбору молодого человека, который Тамара Москвина дала Алине Загитовой.

Во время третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске Москвина в шутку предложила 22-летней фигуристке купить линейку, чтобы выбрать себе парня.

«Я бы посоветовала Алине при выборе молодого человека не слушать никого и никогда. Потому что, выбирая человека, нужно спрашивать только с себя, выбирать нужно по душе!» — цитирует Тарасову РИА Новости.

Загитова является чемпионкой Олимпийских игр-2018. Фигуристка приостановила карьеру в 2019 году и с тех пор участвует в ледовых шоу, а также работает ведущей.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Алина Загитова
Тамара Москвина
Татьяна Тарасова

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