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Гран-при России

Сегодня, 17:29

Тарасова считает безобразным судейство в финале юниорского «Гран-при России»

Мария Гусева
Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что судейство в финале «Гран-при России» среди юниоров в женском одиночном катании было непрофессиональным и безобразным.

«Весь зал кричит: «Позор судьям!» — цитирует ТАСС Тарасову. — Они хотят дождаться, чтобы в них гнилыми помидорами кидали. Девочка (Садкова. — Прим. «СЭ») упала два раза, а по технической оценке обыграла Титову, которая сделала четверные, идеально каталась, несправедливо. Все вранье, не было недокрутов, я сижу около катка, безобразие редкое. Говорят, что судьи профессиональные, но это неправда».

Победительницей финала юниорского «Гран-при России» стала Вероника Жилина, набравшая 222,45 балла. Второе место заняла Дарья Садкова (206,09), третьей стала Мария Гордеева (204,08). Софья Титова заняла четвертое место (200,99).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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