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Гран-при России

Сегодня, 11:08

Тарасова: «Если Кондратюк все сделает как надо, он выиграет «Гран-при России» в Магнитогорске»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин в короткой программе на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

«Все выступления мальчиков оценю очень высоко. Совершенно замечательное соревнование. В короткой программе мы увидели, что пробуют по два четвертных. Отношусь к этому положительно.

Марк занял третье место, но это не важно, потому что это лишь короткая программа. Если он всё будет делать как надо, то, естественно, будет первым. Кондратюк интересный», — цитирует Тарасову Metaratings.

21-летний Кондратюк занял 3-е место по итогам соревнований, получив 90,30 балла.

 

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова

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