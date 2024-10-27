Тарасова: «Если Кондратюк все сделает как надо, он выиграет «Гран-при России» в Магнитогорске»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин в короткой программе на первом этапе «Гран-при России» в Магнитогорске.

«Все выступления мальчиков оценю очень высоко. Совершенно замечательное соревнование. В короткой программе мы увидели, что пробуют по два четвертных. Отношусь к этому положительно.

Марк занял третье место, но это не важно, потому что это лишь короткая программа. Если он всё будет делать как надо, то, естественно, будет первым. Кондратюк интересный», — цитирует Тарасову Metaratings.

21-летний Кондратюк занял 3-е место по итогам соревнований, получив 90,30 балла.