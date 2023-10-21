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Гран-при России

Сегодня, 19:17

Тарасова считает, что у Косторной многое получается в парном катании

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Алены Косторной в паре с Георгием Куницей на этапе «Гран-при России» в Омске.

«Косторная молодец, за короткое время она превратилась из одиночницы в парницу. Парное катание — это самый сложный вид в нашем виде спорта, но видно, что они выступают с большим желанием. Алена озорная, она все хочет уметь, похоже, что у нее много получается. Они неплохо катались сегодня, но им еще много работать, чтобы представлять международные интересы», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

Косторная и Куница встали в пару в феврале 2023 года. Фигуристы показали пятый результат в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Омске, набрав 68,06 балла. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,50). Вторыми стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (72,85), третьими — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (72,69).

С произвольными программами спортивные пары выступят в воскресенье, 22 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/19082765
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
Татьяна Тарасова
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