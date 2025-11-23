Видео
Сегодня, 19:31

Тарасова уверена, что Мишина и Галлямов восстановились после травмы партнера

Ана Горшкова
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Омске. На турнира они заняли второе место.

«Для наших чемпионов Европы и мира Мишиной и Галлямова это был важный старт. Они восстановились и идут вперед, шаг за шагом. Они делают все, абсолютно, но в общем прокате пока делают ошибки. Думаю, что к чемпионату страны они дойдут. Не будем забывать, что Галлямов три месяца восстанавливался после травмы ноги», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Екатерина Чикмарева, Матвей Янченков, Петр Гуменник и&nbsp;Аделия Петросян.Сенсация в парах, пять четверных Гуменника и финт Петросян: в Омске завершился этап Гран-при по фигурному катанию

Источник: ТАСС
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Татьяна Тарасова
