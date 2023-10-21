Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 19:38

Тарасова заявила, что Горбачева не имеет права показывать плохие прокаты после истории с ее исчезновением

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Алины Горбачевой в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Омске.

Горбачева лидирует после короткой программы, набрав 75,89 балла. Второй стала Аделия Петросян (71,48). Третий результат показала Мария Агаева (67,22).

«Горбачева сегодня откаталась очень хорошо и заслуженно выиграла в короткой программе. А ей и нельзя кататься плохо после той истории с побегом, сколько о ней везде писали, сколько она всем нервов потрепала. Аделия тоже показала хороший прокат, но совершила две ошибки. Она выступала на прошлой неделе и еще не успела восстановиться», — приводит ТАСС слова Тарасовой.

В конце августа Горбачева не вернулась домой после тренировки. Через день ее нашли и доставили в Следственный комитет, а позже передали маме. После этой ситуации фигуристка опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок. По словам тренера Горбачевой Софьи Федченко, история с исчезновением спортсменки не была связана с фигурным катанием.

Источник: https://tass.ru/sport/19082537
Фигурное катание
Алина Горбачева
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Роман Савосин: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косторная осталась недовольна оценками судей после короткой программы в Омске