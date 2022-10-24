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Гран-при России

Сегодня, 12:25

Тарасова заявила, что у фигуристов на этапе «Гран-при России» было большое количество ошибок в прокатах

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что фигуристы на первом этапе Гран-при России в Москве допустили много ошибок.

«Я хочу поздравить Диму Алиева с победой, очень хороший прокат. В целом у фигуристов было очень много ошибок, поэтому они заняли такие места», — цитирует Тарасову ТАСС.

На турнире 23-летний фигурист получил за произвольную 182,80 балла и 273,63 по сумму двух программ и занял первое место. Второе место занял Глеб Лутфуллин, набрав 258,20 балла. Третьим стал Александр Самарин, у него — 257,43 балла.

Источник: https://tass.ru/sport/16136679
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