Тарасова: «У Костылевой прекрасная программа! Предлагаю ею гордиться!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» назвала прекрасной произвольную программу Елены Костылевой на этапе Гран-при России в Москве.

«У Костылевой прекрасная программа! Между элементами у нее достаточно связок, трудно этого не заметить. Комментатор сказала: тренерам необходимо подумать о компонентах между прыжками. Не знаю, почему она их не видела. Неприлично говорить о том, что у Лены нет связок. У нее все время идут шаги. Предлагаю гордиться ее выступлением», — сказала Тарасова «СЭ».

Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).