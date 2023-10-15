Тарасова: «Фролова мне очень понравилась! Не ожидала этого»

Тарасова отреагировала на выступление Фроловой на этапе Гран-при России в Уфе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» оценила выступление Анны Фроловой в женском одиночном катании на этапе Гран-при России в Уфе.

«Фролова мне очень понравилась! Не ожидала этого. И программа, и исполнение, и техническая часть, прыжки. Можно ее поздравить», — сказала Тарасова «СЭ».

Фролова стала второй (210,88) на этапе Гран-при в Уфе. Первое место по итогам двух программ заняла Аделия Петросян (234,74).

Следующий этап Гран-при России состоится в Омске с 20 по 23 октября.