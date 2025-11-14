14 ноября, 09:05
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» оценила выступление Елены Костылевой на этапе Гран-при России в Москве.
«Поздравляю Плющенко и Костылеву, его ученицу! Часто в таком возрасте девочки многое теряют и приходят в себя только через несколько лет. Лена и Женя не только ничего не потеряли, но и выучили! Расширили свои возможности в прыжках, вставили их в программу. Я просто потрясена! Сижу и смотрю программу — ничего подобного не видела! Надо всем знать: такая Костылева — единственная девочка в мире, этим надо восхищаться, пока это возможно. То, что она делает, не исполняет никакой парень даже. Она уникум! Дай бог ей здоровья и Жене — прекрасной работы. Лена своим выступлением не только доставляет удовольствие, но и расширяет понятие нашего вида. Она катается так, как никто в мире. Мы должны обращать на это внимание», — сказала Тарасова «СЭ».
Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).
14.11.2025
No Name 4
гормоны попрут - куда денешься? или сердце, да кости с суставами посыплются, на одних пилюлях не проживешь...
14.11.2025
hant64
Это Тарасова, видимо, до сих пор не знакома с мамой Ириной - вот тут бы её восторги, мягко говоря, пошли бы на убыль. А скорее всего, совсем исчезли бы.
14.11.2025
Mv Mv
как только кормить ее начнут. Она на 10 лет выглядит, хотя ей уже 14?
14.11.2025
Иван
а при чем тут емеля? она не его ученица
14.11.2025
Илья858
Рудковский)
14.11.2025
slddrozdov25
Иногда баба Таня несёт такую чушь, что начинает казаться, что или её мнение сильно проплачено, или что за неё вещает ИИ...
14.11.2025
No Name 4
жаль, что все чудеса неизбежно закончатся с подросшей жопкой...
14.11.2025
ValeraK
Артем, смените фамилию. Хотя бы на "Костылев" =)
14.11.2025
ValeraK
Тарасовой нужно срочно познакомиться с мамой Костылевой! =))
14.11.2025