14 ноября, 09:05

Тарасова — о Костылевой: «Ничего подобного не видела! Она уникум»

Артем Бухаев
Корреспондент
Елена Костылева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью «СЭ» оценила выступление Елены Костылевой на этапе Гран-при России в Москве.

«Поздравляю Плющенко и Костылеву, его ученицу! Часто в таком возрасте девочки многое теряют и приходят в себя только через несколько лет. Лена и Женя не только ничего не потеряли, но и выучили! Расширили свои возможности в прыжках, вставили их в программу. Я просто потрясена! Сижу и смотрю программу — ничего подобного не видела! Надо всем знать: такая Костылева — единственная девочка в мире, этим надо восхищаться, пока это возможно. То, что она делает, не исполняет никакой парень даже. Она уникум! Дай бог ей здоровья и Жене — прекрасной работы. Лена своим выступлением не только доставляет удовольствие, но и расширяет понятие нашего вида. Она катается так, как никто в мире. Мы должны обращать на это внимание», — сказала Тарасова «СЭ».

Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве. В сумме она набрала 215,56 балла. Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 191,08 балла. Третье место заняла Елизавета Лабутина (190,42).

10

    14.11.2025

  • No Name 4

    гормоны попрут - куда денешься? или сердце, да кости с суставами посыплются, на одних пилюлях не проживешь...

    14.11.2025

  • hant64

    Это Тарасова, видимо, до сих пор не знакома с мамой Ириной - вот тут бы её восторги, мягко говоря, пошли бы на убыль. А скорее всего, совсем исчезли бы.

    14.11.2025

  • Mv Mv

    как только кормить ее начнут. Она на 10 лет выглядит, хотя ей уже 14?

    14.11.2025

  • Иван

    а при чем тут емеля? она не его ученица

    14.11.2025

  • Илья858

    Рудковский)

    14.11.2025

  • slddrozdov25

    Иногда баба Таня несёт такую чушь, что начинает казаться, что или её мнение сильно проплачено, или что за неё вещает ИИ...

    14.11.2025

  • No Name 4

    жаль, что все чудеса неизбежно закончатся с подросшей жопкой...

    14.11.2025

  • ValeraK

    Артем, смените фамилию. Хотя бы на "Костылев" =)

    14.11.2025

  • ValeraK

    Тарасовой нужно срочно познакомиться с мамой Костылевой! =))

    14.11.2025

    Фигурное катание
    Елена Костылева
    Татьяна Тарасова
