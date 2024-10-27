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Гран-при России

27 октября, 23:29

Тарасова: «Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Марк Кондратюк мог бы высоко подняться на пьедестале на международных соревнованиях.

В воскресенье Кондратюк выиграл этап «Гран-при России» в Магнитогорске, где исполнил пять четверных прыжков и два тройных акселя в секвенции.

«Откуда столько мотивации у мужчин? Хотят нового, хотят выйти после незаслуженной нашей дисквалификации и победить всех, хотят совершенствоваться, и у них это получается. Марк на международных соревнованиях может высоко подняться, будет так кататься — высоко поднимется. Мы должны развиваться и быть лучше всех, пока я вижу, что мы лучше всех», — цитирует Тарасову ТАСС.

Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 2 по 3 ноября.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Марк Кондратюк
Татьяна Тарасова

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