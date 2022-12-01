Татьяна Тарасова: «Никогда не слышала, чтобы в спорте женщинам говорили, что это не их дело»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что никогда не слышала о притеснении женщин в российском спорте.

«Почему у нас в футболе зачастую отторгают женщин, а в других видах спорта они спокойно работают? Зря про футбол спрашиваете. Я про него не говорю вообще! Я за фигурное катание отвечаю. Никогда не слышала, чтобы у нас в спорте женщин куда-то отправляли и говорили, что это не их дело», — цитирует Тарасову Legalbet.

Ученики Тарасовой в общей сложности завоевали семь золотых медалей на Олимпийских играх.