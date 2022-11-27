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Гран-при России

Сегодня, 17:21

Мишин высказался о противостоянии с Плющенко: «Самое приятное поражение — от своего ученика»

Мишин высказался о противостоянии с Плющенко
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Алексей Мишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Алексей Николаевич Мишин в интервью Максиму Транькову после победы Елизаветы Туктамышевой на этапе «Гран-при» в Перми рассказал о своем противостоянии с бывшим учеником Егением Плющенко. Туктамышева в этом сезоне дважды обыграла Софью Муравьеву на этапах «Гран-при», хотя в Перми уступала ей после короткой программы:

— Утром я подошел к Жене и сказал: «Сегодняшняя ситуация, как Державин и Пушкин. Самое приятное поражение — от своего ученика. Поздравляю тебя, Женя, с твоими успехами, с твоей вдумчивой, серьезной, настоящей работой. Горжусь тобой, Женя!» — сказал Мишин.

Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Плющенко
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