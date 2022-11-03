Тренер «Ангелов Плющенко» Евгений Плющенко прокомментировал свою работу на этапе «Гран-при России» в свой 40-й день рождения.

«Для Софьи тройной аксель уже как рядовой тройной прыжок. Она на тренировке их делает по 15 штук подряд. Она идет нормально, показывает, что мы в правильном направлении идем. Мы довели мастерство до конца, я проблем уже не вижу. А то что мне 40 лет... Я буду отмечать, но позже. Позвонил батюшке в церкви своему, он сказал отмечать можно. Все остальное какие-то приметы, суеверия. Но пока много дел, много работы.

По-моему, я как-то выступал в день рождения. Но в целом я к праздникам отношусь спокойно, тем более ко дню рождения. Мероприятия не люблю. Если есть возможность посидеть пообщаться — пожалуйста. Нет так нет. Люблю только Новый год. Дни рождения своих детей. Но отношусь спокойно. Многие готовятся, но я не особо», — сказал Плющенко.

Отметим, что несмотря на балл штрафа фигуристка Плющенко Софья Титова, исполнив каскад с тройным акселем, смогла занять первое место на соревнованиях по итогам короткой программы.