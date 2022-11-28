Тренер Давыдов рад, что Фролова осталась в фигурном катании после восстановления от травмы

Тренер Сергей Давыдов рад, что его ученица Анна Фролова осталась в фигурном катании после восстановления от травмы. Спортсменка больше года не соревновалась из-за травмы. В воскресенье 17-летняя фигуристка стала шестой на этапе «Гран-при России» в Перми, неделей ранее она заняла четвертое место на этапе в Самаре.

«У Ани такой возраст тяжелый — сами понимаете, 17 лет и большой вопрос, стоит ли кататься дальше, — приводит ТАСС слова Давыдова. — Я рад за Аню, что она выбрала такой путь, путь спорта, дальше будет интересно, учитывая нынешнюю ситуацию. Я думаю, побороться можно, придет в себя чуть-чуть, за три недели это, конечно, сложно, практически нереально, честь и хвала ей за то, что она делает. Она не маленький ребенок, все-таки тоже понимает, что не готова, времени слишком мало было, все так спонтанно, и понимает, что ошибки будут пока. У Ани непростой характер, она иногда вредничает, надо направлять в нужное русло».

Фролова является бронзовым призером зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года.