Плющенко эмоционально обратился к маме Костылевой: «Ребенка нужно хвалить, а не говорить, что она «говно»

Тренер Евгений Плющенко эмоционально высказался в адрес семьи фигуристки Елены Костылевой.

14-летняя спортсменка заняла второе место среди юниоров на этапе Гран-при России в Омске. После этого мать фигуристки Ирина заявила: «причина падений Лены — отсутствие работы над прыжками в связках и отсутствие прокатов программ вообще».

«Спортсмену свои?ственно быть не всегда в форме, но случаи? в Омске — просто недоконцентрация и усталость, я сам такое проходил, будучи в юности в блестящеи? форме.

Ребенка-спортсмена нужно хвалить хотя бы иногда! А не говорить, что она «говно» и «толстожопая» и ничего у нее не получится», — написал Плющенко в соцсети.

Также он рассказал, что подарит фигуристке телефон для связи с ней лично.

«По возвращении я подарю Лене телефон, чтобы это было ее личное имущество, так как ее телефон регулярно забирается, чтобы она не имела связи со мной и нашим штабом. Предупреждаю не в первый, но в последний раз! Лена в доверительных отношениях со мной и нашим штабом. Лену в обиду не дадим. Ей 14 лет, она не игрушка, не робот!

Надеюсь, что разум Ваш восторжествует! Я долго молчал. Но видимо пора уже начать и говорить, и показывать доказательства моих слов», — добавил он.

Ранее Костылева стала победительницей пятого этапа юниорского Гран-при России в Москве.