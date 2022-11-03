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Гран-при России

Сегодня, 20:54

Плющенко заявил, что у него нет времени отмечать день рождения: «Спортсмены ждут, я в разъездах»

Плющенко заявил, что у него нет времени отмечать день рождения
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер «Ангелов Плющенко» Евгений Плющенко прокомментировал свою работу на этапе «Гран-при России» в свой день рождения. Тренер отмечает 40-летний юбилей.

«В моей практике тренерской такое впервые. Сегодня телефон не умолкает. Звонят люди, с которыми я уже лет 10 не общался. Приятно. Настроение хорошее, рабочее. Много подарков было разного плана. Главным — поздравление от всех учеников, всей школы. Моих двух групп. Это главный мне подарок. Отмечать день рождения пока не буду. Уже шестого в Питере у меня шоу, потом — в Москве этап. Спортсмены ждут. 12-го — шоу в Питере, потом Самара, Пермь. Я в разъездах, в работе. Нормально, надо двигаться», — сказал Плющенко.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
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