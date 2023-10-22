Тренер Горбачевой: «Оценю выступление Алины не очень хорошо, половина элементов в прокате не получились»

Российский тренер Софья Федченко прокомментировала выступление своей ученицы Алины Горбачевой на этапе «Гран-при России» в Омске.

«Я оценю выступление Алины не очень хорошо. У нее половина элементов в прокате не получились. Бороться с Петросян? Нужно с самой собой бороться, а не с кем-то. Утром на тренировке у нее получился хороший прокат с чистым четверным сальховым. Нужно показать такие прокаты на соревнованиях и не думать о том, с кем соревнуешься на льду», — цитирует Федченко Metaratings.ru

16-летняя Горбачева стала второй на этапе «Гран-при России» в Омске. По сумме двух программ она набрала 205,71 балла. Соревнования выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян (236,31 балла). Тройку лидеров замкнула Мария Агаева (202,29).

Третий этап «Гран-при России» пройдет в Красноярске с 24 по 29 октября.