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Гран-при России

Сегодня, 21:25

Гербольдт — о поражении Валиевой: «Не думаю, что это сенсация, но и не то, чего следовало ожидать»

Камила Валиева.
Фото Рустам Имамов, «СЭ»
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Тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт отреагировала на четвертое место Камилы Валиевой на этапе «Гран-при России» в Казани.

«Не думаю, что это сенсация, но и не то, чего следовало, так сказать, ожидать. Так сложились определенные обстоятельства, она не справилась. Из-за чего — можно говорить долго, но причину знают она и ее тренерский штаб. По крайней мере, они догадываются, что могло так повредить», — приводит слова Гербольдт «Газета.ру».

Валиева оказалась на четвертом месте из-за лишней секвенции в прокате. Россиянка исполнила ее в своей произвольной программе.

Первое место на 4-м этапе «Гран-при России» заняла Софья Муравьева (228,81), второй стала Алина Горбачева (219,02), на третьей строчке — Дарья Садкова (214,54).

Камила Валиева. Поражение Валиевой — ошибка тренерского штаба? Нарушение правил заметили даже болельщики
Источник: Газета.ру
Фигурное катание
Камила Валиева
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