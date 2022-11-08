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Гран-при России

Сегодня, 20:19

Тренер Слюсаренко рассказал, что его фигуристы получат 200 тысяч рублей за последнее место на «Гран-при»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Павел Слюсаренко в интервью «СЭ» прокомментировал пропуск церемонии награждения после этапа «Гран-при» в Казани своими фигуристами Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым.

Артемьева/Брюханов стали третьими из трех официально участвовавших в соревнованиях пар. Согласно регламенту этого сезона за «бронзовые» медали этапа «Гран-при» пара может рассчитывать на 200 тысяч рублей призовых.

«По моей информации Юлия и Алексей — официальные призеры. Медали они должны получить позже, с финансами вопрос также решат. Им положены все призовые. Ребят не было на церемонии? Так потому что был куплен билет на самолет. Нам нужно было улетать, мы не успевали», — сказал Слюсаренко.

Отметим, что согласно регламенту ФФКР награждение фигуристов, которые заняли последнее место из двух или трех пар на всероссийских соревнованиях не производится.

Фигурное катание
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