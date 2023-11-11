Мишина — о короткой программе Семененко в Казани: «Можно больше баллов получать»

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина прокомментировала победу Евгения Семененко в короткой программе «Гран-при России» в Казани.

«Результат у Жени хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман. Можно больше баллов получать, при сальхове была помарка. Но в целом, хороший задел по короткой программе, чтобы с этой позиции идти на первое место», — цитирует Мишину Metaratings.ru.

Семененко аз свой прокат набрал 98,54 балла за свой прокат.

Мужчины выступят с произвольными программами на этапе «Гран-при России» в Казани в воскресенье, 12 ноября. Начало — в 13.00 (мск).