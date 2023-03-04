Мишина: «Трудно сказать, была бы Туктамышева первой, если бы у нее получился каскад»

Тренер Татьяна Мишина высказалась о выступлении российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе в финале «Гран-при России», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Туктамышева каталась хорошо, но потеряла, конечно, баллы на каскаде тройной лутц-тройной тулуп. Аксель был прекрасен, и трудно сказать, была бы она первой, если бы получился каскад. Но в Петербурге она всегда катается вдохновенно. Так что думаю, и Алексей Николаевич, и Лиза, в целом, остались довольны, но осадочек остался», — приводит слова тренера Sport24.

Туктамышева после короткой программы занимает второе место. За прокат она заработала 81,09 баллов. Лидирует у женщин Аделия Петросян (85,62), а третье место занимает Камила Валиева (78,97)