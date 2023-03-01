Трусова не выступит в турнире шоу-программ из-за травмы спины

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании фигуристка Александра Трусова не выступит в турнире шоу-программ из-за травмы спины, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее спортсменка снялась с финала «Гран-при России» по той же причине.

18-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022).

На Олимпиаде в Пекине россиянка стала первой спортсменкой в истории, которая смогла исполнить пять четверных прыжков.

Турнир шоу-программ состоится 18 марта в Москве.