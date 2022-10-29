Трусова не заявила тройной аксель в короткой программе на «Гран-при» в Сочи, у Самоделкиной — самый сложный контент в истории

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не заявила тройной аксель в короткую программу на этапе «Гран-при» в Сочи.

Как следует из технической заявки, фигуристка планирует исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. Ранее спортсменка неоднократно предпринимала попытки зайти на тройной аксель, но пока ей не удалось успешно его приземлить на соревнованиях.

Российская фигуристка Софья Самоделкина заявила сложнейший в истории женского одиночного катания контент: тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной риттбергер и тройной флип.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян планирует исполнить двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.

Женщины представят свои короткие программы на «Гран-при» в Сочи в субботу, 29 октября. Начало — в 14:30.