Трусова: «Мне всегда все давалось не очень легко»

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от выступления на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

«Это мои первые соревнования после Олимпиады. Мне всегда было тяжело выступать, дело не в подготовке, просто вот так. Просто волнуюсь. Конечно, в постолимпийский сезон тяжелее, чем было. Но я старалась. Четверной лутц получался на тренировках? Я его давно прыгаю. Новые программы накатываю три недели. Я люблю новые программы, мне нравится катать новое. Даже когда предлагали оставлять программу, я просила новую. Мы посчитали, что эта песня подходит. Отчасти I Believe I Can Fly про «Русскую ракету». Тяжелый период? Наверное, мне в целом всегда все давалось не очень легко. Мне уже не привыкать. Не было желания поменять этап на более поздний? Нет. Я выбирала эти этапы, потому что меньше люблю выступать в Москве. Для меня интереснее поехать куда-то. Тем более Сочи, погулять можно. Я люблю Скай Парк», — сказала Трусова «СЭ».

18-летняя фигуристка заняла 2-е место в короткой программе второго этапа «Гран-при России». По итогам двух выступлений она набрала 208,55 балла и стала третьей.