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Гран-при России

Сегодня, 18:13

Туктамышева и Муравьева заявили тройной аксель в короткой программе в Перми

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева стали единственными фигуристками, заявившими на этап «Гран-при России» в Перми тройной аксель в короткой программе.

Кроме этого прыжка Туктамышева и Муравьева исполнят каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. Ученица Этери Тутберидзе Аделя Петросян снялась с турнира из-за травмы.

Короткие программы у женщин на этапе «Гран-при» в Перми пройдут в субботу, 26 ноября. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
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