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Гран-при России

Сегодня, 19:54

Туктамышева, Валиева и Акатьева выступят в финале «Гран-при России»

Мария Гусева
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте опубликовала список участников финала «Гран-при России».

Одиночное катание, женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, София Захарова, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева, Виктория Федянина, Анна Фролова, Вероника Яметова.

Одиночное катание, мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Иван Попов, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Парное катание: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Алиса Крайнюкова/Семен Нетсев, Яна Матвейшина/Тимофей Субботин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечнок/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Полина Усова/Михаил Антонов, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Источник: https://fsrussia.ru/files/docs/competitons/2223/cor2223_sen_participants.pdf
Фигурное катание
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