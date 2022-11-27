Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Общий зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 14:25

Туктамышева выиграла этап «Гран-при России» в Перми, Муравьева уступила ей 0,79 балла и стала второй

Иван Торопцев
Корреспондент
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Елизавета Туктамышева выиграла шестой этап «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.

Спортсменка показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).

Фигурное катание

«Гран-при России»

Шестой этап

Женщины

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева — 239,94

2. Софья Муравьева — 239,15

3. Алина Горбачева — 210,86

4. Ксения Синицына — 207,67

5. Виктория Федянина — 189,10

6. Анна Фролова — 183,60

7. Екатерина Анисимова — 180,30

8. Виктория Нестерова — 179,90

9. Вероника Малышева —170,27

10. Ксения Говорова — 161,57

11. Екатерина Скулкина — 137,88

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева — 161,20

2. Софья Муравьева — 157,56

3. Алина Горбачева — 145,43

4. Ксения Синицына — 136,73

5. Анна Фролова — 124,74

6. Виктория Федянина — 124,48

7. Екатерина Анисимова — 120,16

8. Виктория Нестерова — 119,14

9. Вероника Малышева —115,92

10. Ксения Говорова — 103,91

11. Екатерина Скулкина — 86,62

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Софья Муравьева
5
6
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Туктамышева придержала Муравьеву за кофту перед выходом на разминку «Гран-при России» в Перми

Туктамышева — о победе на «Гран-при в Перми: «Как себя порадую? Думаю, все догадываются»