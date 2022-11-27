Туктамышева выиграла этап «Гран-при России» в Перми, Муравьева уступила ей 0,79 балла и стала второй

Елизавета Туктамышева выиграла шестой этап «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.

Спортсменка показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.

Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).

Фигурное катание

«Гран-при России»

Шестой этап

Женщины

Итоговое положение

1. Елизавета Туктамышева — 239,94

2. Софья Муравьева — 239,15

3. Алина Горбачева — 210,86

4. Ксения Синицына — 207,67

5. Виктория Федянина — 189,10

6. Анна Фролова — 183,60

7. Екатерина Анисимова — 180,30

8. Виктория Нестерова — 179,90

9. Вероника Малышева —170,27

10. Ксения Говорова — 161,57

11. Екатерина Скулкина — 137,88

Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева — 161,20

2. Софья Муравьева — 157,56

3. Алина Горбачева — 145,43

4. Ксения Синицына — 136,73

5. Анна Фролова — 124,74

6. Виктория Федянина — 124,48

7. Екатерина Анисимова — 120,16

8. Виктория Нестерова — 119,14

9. Вероника Малышева —115,92

10. Ксения Говорова — 103,91

11. Екатерина Скулкина — 86,62