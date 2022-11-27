Туктамышева выиграла этап «Гран-при России» в Перми, Муравьева уступила ей 0,79 балла и стала второй

Сегодня, 14:25
Елизавета Туктамышева выиграла шестой этап «Гран-при России» в Перми в женском одиночном катании.
Спортсменка показала лучший результат по итогам произвольной программы (161,20 балла) и набрала 239,94 балла по сумме двух прокатов.
Второе место заняла Софья Муравьева, которая лидировала после короткой программы. Она уступила Туктамышевой 0,79 балла по сумме двух программ. На третьей строчке — Алина Горбачева (210,86).
Фигурное катание
«Гран-при России»
Шестой этап
Женщины
Итоговое положение
1. Елизавета Туктамышева — 239,94
2. Софья Муравьева — 239,15
3. Алина Горбачева — 210,86
4. Ксения Синицына — 207,67
5. Виктория Федянина — 189,10
6. Анна Фролова — 183,60
7. Екатерина Анисимова — 180,30
8. Виктория Нестерова — 179,90
9. Вероника Малышева —170,27
10. Ксения Говорова — 161,57
11. Екатерина Скулкина — 137,88
Произвольная программа
1. Елизавета Туктамышева — 161,20
2. Софья Муравьева — 157,56
3. Алина Горбачева — 145,43
4. Ксения Синицына — 136,73
5. Анна Фролова — 124,74
6. Виктория Федянина — 124,48
7. Екатерина Анисимова — 120,16
8. Виктория Нестерова — 119,14
9. Вероника Малышева —115,92
10. Ксения Говорова — 103,91
11. Екатерина Скулкина — 86,62