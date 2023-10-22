Туктамышева — о пропуске сезона: «На этот вопрос предпочту ответить чуть позже»

Фигуристка Елизавета Туктамышева не стала комментировать свое решение о пропуске нового сезона.

«Пару дней назад появились новости о том, что я пропускаю сезон? Я на этот вопрос предпочту ответить чуть позже», — сказала фигуристка в интервью «Чемпионату».

Также она рассказала, как находила мотивацию для тренировок и почему это поиск мотивации и желания заниматься нельзя добиться успеха

«Да, конечно, ее нужно искать. Потому что без мотивации нет желания. Без желания нет успеха. Поэтому это очень важный процесс. Мотивацию можно искать, вдохновляясь музыкой, воображая, какие программы ты можешь сделать, что можешь выучить. В моем случае, я себе челленджи какие-то устраивала, и это меня мотивировало, чтобы понять, на что я еще способна. Но мотивация обязательно должна быть. В спорте это один из важнейших элементов успеха», — рассказала Елизавета.

18 октября о решении Туктамышевой пропустить сезон-2023/24 сообщило РИА «Новости».

Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Также на ее счету победа на чемпионате Европы-2015, бронза европейского первенства 2013 года, победа на чемпионате России-2013.