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Гран-при России

Сегодня, 12:39

Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе «Гран-при России» в Казани

Камила Валиева и Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе планирует сопрвождать фигуристку Камилу Валиеву на этапе серии «Гран-при России» в Казани.

«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», — приводит ТАСС слова источника, близкого к окружению Тутберидзе.

Дебютные для Валиевой соревнования в этом сезоне пройдут в Казани с 11-го по 12-е ноября.

После окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 стало известно о положительном результате допинг-теста Валиевой, взятого у фигуристки в декабре 2021 года на чемпионате России.

Слушания в CAS по делу спортсменки должны были пройти в сентябре, но в итоге были перенесены на 9-10 ноября.

Фигурное катание
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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