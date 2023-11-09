Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе «Гран-при России» в Казани

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе планирует сопрвождать фигуристку Камилу Валиеву на этапе серии «Гран-при России» в Казани.

«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», — приводит ТАСС слова источника, близкого к окружению Тутберидзе.

Дебютные для Валиевой соревнования в этом сезоне пройдут в Казани с 11-го по 12-е ноября.

После окончания командного турнира на Олимпиаде-2022 стало известно о положительном результате допинг-теста Валиевой, взятого у фигуристки в декабре 2021 года на чемпионате России.

Слушания в CAS по делу спортсменки должны были пройти в сентябре, но в итоге были перенесены на 9-10 ноября.