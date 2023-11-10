Тутберидзе не появилась с Базылюк на «Гран-при России» в Казани. Завтра выступление Валиевой

В Казани прошли произвольные программы у девушек-юниорок в рамках четвертого этапа «Гран-при России». На турнире «Идель» победу одержала Маргарита Базылюк из «Хрустального».

Ученица Этери Тутберидзе исполнила в произвольной три четверных прыжка (один неудачно) и заняла первое место. При этом самого тренера с ученицей во время проката не было, за бортиком стоял второй тренер группы Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз.

На церемонии награждения вместе с фигуристкой награду должна была получить и Тутберидзе. Однако фигуристка получила медаль вместо тренера.

В субботу короткую программу должна представить олимпийская чемпионка Камила Валиева. Ранее ТАСС писал, что Тутберидзе будет с фигуристкой. В четверг и пятницу у Валиевой проходят слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по допинговому делу.