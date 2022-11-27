Тютюнина и Багин объяснили, почему не смогли заснуть в ночь перед произвольным прокатом на «Гран-при» в Перми

Победители шестого этапа «Гран-при» Софья Тютюнина и Андрей Багин после произвольного танца рассказали, почему не смогли спать ночью перед прокатом.

— Какие чувства после победы?

Багин: Вообще никаких чувств. Не получается выспаться, рано. Вроде бы плюс два часа, маленькая разница, но заснуть вообще не получается.

Тютюнина: Утром встать тоже проблема.

Багин: В час засыпаю, в 5.40 просыпаюсь. И вот так вот: «Ну ладно, прокатик». Сейчас нормально, проснулись.

Тютюнина: Девочкам же еще всем надо накраситься, при параде приходить на тренировку. Я вставала по местному времени в 4 утра, по Москве в два, мой организм был в шоке. Легли в 9, встали в 2 и поехали. У нас есть перерыв. Когда выходишь на лед, то просыпаешься, по накатанной все делаешь.

— Как в Красноярске будете адаптироваться?

Тютюнина: Мы туда пораньше приедем.

Багин: Послезавтра туда вылетаем (смеется).

Тютюнина: Это чемпионат России, там обычно заранее тренировки, время адаптироваться будет.

Багин: Привыкли еще с перелетов в Америку туда-сюда.

Тютюнина и Багин выиграли этап «Гран-при России» в Перми в танцах на льду. Спортсмены набрали 200,26 балла по сумме двух выступлений.