У Гущиной защемило спину перед выступлением на четвертом этапе Гран-при России

Фигуристка Ксения Гущина недовольна своим прокатом произвольной программы на этапе Гран-при России в Москве.

Гущина по сумме двух программ набрала 200,51 балла (68,07 + 132,44) и заняла третью строчку.

«Немножко недовольна прокатом, на то есть свои причины. Надо сейчас их устранить и работать дальше. Сегодня утром я проснулась и не смогла пошевелиться — немного зажало спину. Спасибо большое Александру Озерову (врачу сборной), помог мне. Все сделал, я вышла и показала, что показала», — приводит слова Гущиной ТАСС.

19-летняя спортсменка призналась, что во время поката боль в спине присутствовала, но она старалась не обращать на нее внимания.

«Такое случалось в прошлом году перед финалом Гран-при, там все удалось устранить до соревнований. В этот раз не все гладко прошло. Сейчас спина болит. До чемпионата России время есть, думаю, что успеем все восстановить, прибавить, чтобы там выдать два чистых проката», — отметила Гущина.

Пятый этап Гран-при России пройдет с 22 по 23 ноября в Омске.

Чемпионат России сезона-2025/26 состоится в Санкт-Петербурге 17-22 декабря.